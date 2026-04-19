Минобороны Японии подтвердило, что ракеты КНДР были баллистическими

«Сегодня после 6 утра (00.00 МСК) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. В настоящее время идет анализ деталей. Выпущенные баллистические ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной нашей страны не зафиксирован. К этому часу ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано», — говорится в заявлении министерства обороны.