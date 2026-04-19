По словам эксперта, продвижение российских войд таким широким фронтом вызывает серьёзные затруднения. ВСУ пытаются перебрасывать резервы к Купянску, но действия на севере от города мешают этому.
«Сейчас они пытаются перебрасывать все свои резервы к Купянску, а действия наших войд на севере от Купянска ещё и таким широким фронтом заставляют украинское командование половинить резервы и направлять к участку Ольховатка — Колодезное», — сказал Марочко.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Целенаправленные удары были совершены по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах ВСУ. Также под прицелом оказались места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 145 районах также подверглись воздействию.
