Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Минобороны Японии: Токио заявил протест КНДР в связи с пусками ракет.

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет, сообщило в соцсети Х японское министерство обороны.

«Действия КНДР, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после 6 утра (00.00 мск) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной Японии зафиксирован не был. К этому часу ущерба морским и воздушным судам Японии нет.

