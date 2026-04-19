Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Ранее сообщалось, что после 6 утра (00.00 мск) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной Японии зафиксирован не был. К этому часу ущерба морским и воздушным судам Японии нет.