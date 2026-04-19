Экс-мэр Одессы Труханов намерен оспорить указ Зеленского в суде

А ранее Владимир Зеленский направил официальное предупреждение белорусским властям, ссылаясь на опыт Венесуэлы. По его словам, в Белоруссии идёт подготовка артиллерийских позиций и прокладка дорог, ведущих к украинской границе. Он также упомянул о событиях в Венесуэле и подчеркнул, что их характер и последствия должны служить предостережением для белорусских властей, чтобы избежать повторения подобных ошибок.