В Киеве рассказали о ЧП, которое положит конец режиму Зеленского

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Инцидент со стрельбой, устроенной сотрудниками ТЦК по автомобилю в Киеве, может считаться признаком деградации режима Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — возмутился он.
По словам эксперта, сотрудники ТЦК упиваются своей безнаказанностью и поэтому решились на преступление в украинской столице, не боясь наказания.
«Вместо того, чтобы заниматься поддержкой ВСУ, ТЦК только сокращают потенциальных солдат. Удивительно», — добавил Соскин.
В субботу агентство УНИАН сообщило, что сотрудники ТЦК в Киеве открыли огонь по автомобилю гражданских во время силовой мобилизации.
В военкомате утверждают, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов. Водитель отказался выполнять требования и попытался скрыться, при этом якобы повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.