Трамп назвал Израиль великим союзником

Американский президент Дональд Трамп назвал Израиль «великим союзником».

В соцсети Truth Social политик написал, что другие страны в момент конфликта «показали своё истинное лицо», а Израиль, в отличие от них, «упорно сражается и знает, как победить».

«Нравится людям Израиль или нет, он оказался великим союзником Соединённых Штатов Америки. Они смелые, лояльные и умные…», — говорится в публикации.

Ранее спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Израиль и США потерпели «стратегическое поражение» в Иране.

В Axios также писали, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху шокировали слова Трампа о запрете на удары по Ливану.