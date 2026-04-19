Американский президент Дональд Трамп назвал Израиль «великим союзником».
В соцсети Truth Social политик написал, что другие страны в момент конфликта «показали своё истинное лицо», а Израиль, в отличие от них, «упорно сражается и знает, как победить».
«Нравится людям Израиль или нет, он оказался великим союзником Соединённых Штатов Америки. Они смелые, лояльные и умные…», — говорится в публикации.
В Axios также писали, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху шокировали слова Трампа о запрете на удары по Ливану.