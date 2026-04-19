Мошенники стали через СМС якобы приглашать россиян добавиться в группы в Telegram

Мошенники стали внедрять новую схему для выманивая кода из СМС-сообщений под предлогом приглашения для добавления в группу в Telegram.

Об этом свидетельствуют материалы МВД, передаёт ТАСС.

Так, по информации ведомства, человеку в мессенджере приходит сообщение с личной страницы «председателя» управляющей компании, где жертву информируют о якобы создании домового чата, для добавления в который присылается «приглашение». При этом гражданину говорят, что его нужно скопировать и отправить лжеглаве УК.

После выполнения данных требований злоумышленники от имени псевдосиловиков сообщают о взломе страницы на портале «Госуслуги» и начинают выманивать деньги, угрожая и запугивая жертву.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах.

Главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков между тем рассказал в беседе с RT, где можно встретить поддельные QR-коды оплаты.