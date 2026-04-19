Врач рассказала, нужно ли есть йодированную соль

РИА Новости: йодированная соль способствует профилактике зоба и гипотиреоза.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

«Йодированная соль играет важную роль в профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, таких как зоб и гипотиреоз. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и поддерживают нормальное функционирование организма», — сказала Закирова.

Врач предупредила, что недостаток йода может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, особенно у детей и беременных женщин.

«В странах, где недостаток йода является распространенной проблемой, йодированная соль является важным шагом для предотвращения дефицита. Однако в регионах с нормальным поступлением йода в рационе через другие источники, например, морепродукты, необходимость в дополнительном употреблении йодированной соли может быть не столь актуальна», — добавила Закирова.