Япония заявила протест КНДР

В ведомстве подчеркнули, что действия КНДР представляют угрозу для безопасности Японии, региона и мирового сообщества. «Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест», — сказано в заявлении.