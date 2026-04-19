Пострадавшие в ДТП в Забайкалье граждане КНР находятся в тяжелом состоянии

Десять пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР находятся в тяжелом состоянии.

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Состояние десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье граждан Китая оценивается, как тяжёлое, они все получают необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Пассажирский автобус с гражданами КНР попал в ДТП в Забайкалье в субботу.

«Трое пострадавших, доставленных в Читу (их состояние — ред.) оценивается как тяжёлое, в Краснокаменске в краевой больнице N4 семеро — в тяжёлом состоянии, но все в сознании, получают медпомощь», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что это ночные данные.

Автобус, где находились около 40 человек — граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщили РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело — о нарушении правил дорожного движения.