Эксперт рассказала, когда высаживать рассаду в открытый грунт

РИА Новости: высаживать рассаду в открытый грунт нужно после цветения черемухи.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высаживать в открытый грунт рассаду томатов, баклажанов и перцев в средней полосе России можно не ранее чем через 4−5 дней после начала цветения черемухи, поскольку в этот период уже установится устойчивое тепло без риска возвратных заморозков, сообщила РИА Новости доцент института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.

«Для практикующего агронома это прямой сигнал: зацвела черемуха — ожидай 2−4 прохладных дня с риском заморозков. Не торопитесь с высадкой томатов, перцев и баклажанов в открытый грунт. Выдержите паузу. Уже через 4−5 дней после начала цветения, как правило, устанавливается устойчивое тепло без возвратов», — сказала Абрамова.

Ранее эксперт подтвердила связь цветения черемухи с похолоданием весной и назвала срок ожидаемых «черемуховых холодов» в средней полосе России и Поволжье: они наступят в первой — второй декаде мая.

«Таким образом, народная примета блестяще подтверждается данными многолетних фенологических наблюдений. Это тот редкий случай, когда традиционное аграрное знание полностью совпадает с научным подходом и служит надежным подспорьем в современном рискованном земледелии», — сказала Абрамова.