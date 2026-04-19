Юрист Валеева: водители и репетиторы могут попасть под контроль переводов ФНС

Старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева рассказала агентству «Прайм», какие категории граждан могут попасть под автоматический контроль за банковскими счетами. Среди них, по её словам, организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели.
«В зоне риска — те, кто ведёт предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту», — подчеркнула эксперт.
При этом она добавила, что переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы между физическими лицами под автоматический контроль не подпадут. Валеева утверждает, что алгоритм будет искать не единичные платежи, а закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.
«Система сопоставит сумму поступлений на карты с официальным доходом человека. Те, у кого разница превысит 2,4 млн рублей, скорее всего, будут получать автоматические требования пояснить аномалии либо задекларировать доход», — отметила Валеева.
Чтобы не попасть «под прицел», эксперт советует легализовать деятельность — оформить статус самозанятого или ИП.
Ранее в ФНС назвали условие для контроля за переводами россиян на личные счета.
Также сообщалось, что с 1 июля в России заработают новые правила денежных переводов.