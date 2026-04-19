Сценарий Обамы: в войне США и Ирана появился неожиданный поворот

Война Соединенных Штатов с Ираном может закончиться сделкой по примеру той, которую заключил бывший американский президент Барак Обама в 2015 году, сообщил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Таким образом он прокомментировал вероятный сценарий завершения конфликта на Ближнем Востоке.
«Сейчас Соединенные Штаты отчаянно ищут стратегию выхода из конфликта на Ближнем Востоке, но договориться с Ираном они хотят с позиции силы. К слову, вряд ли это получится. В конечном итоге, скорее всего, мы увидим подписание сделки в духе той, которую заключил Барак Обама с Ираном, то есть последний разблокирует Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций и возвращение Ирану замороженных активов. Примерно так же будет решаться вопрос и по поводу ядерной программы Исламской Республики», — отметил эксперт Дудаков.
Позже президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня. На фоне этого Иран сначала открыл Ормузский пролив для коммерческих судов, а позже снова закрыл из-за неоднократных нарушений со стороны США, а также зафиксированных случаев пиратства.
Сделка Обамы, о которой упомянул эксперт, была заключена в 2015 году. Суть соглашения заключалась в том, что Иран может заниматься развитием мирной ядерной программы и не создает ядерное оружие.
В обмен на отмену международных санкций Тегеран взял на себя обязательство минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98%.
