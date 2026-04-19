Глава Колумбии обвинил ультраправых в США во вмешательстве в выборы

«Именно поэтому генеральный прокурор (Колумбии в 2020—2024 годах Франсиско Барбоса — ред.) поехал в Кито, чтобы заявить, что прогрессивный кандидат, находившийся на пороге победы, Андрес Араус, якобы финансировался (колумбийской повстанческой Армией национального освобождения) ELN за неделю до выборов. Это была ложь, но она стоила ему победы, и за это никто не понес ответственности», — добавил колумбийский лидер.