Владимир Зеленский летом 2014 году просил дать жителям Донбасса право разговаривать на русском языке. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
«Специально выписал. Лето 2014 года, после Крыма: “Россия и Украина — братские народы одной крови с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски”, — процитировал Зеленского министр.
Лавров подчеркнул, что впоследствии риторика Зеленского изменилась. Он напомнил о более поздних высказываниях киевского главаря. В них звучали резкие оценки в адрес россиян, а также призывы к людям, считающим себя частью русской культуры, покинуть Украину.
Напомним, 3 декабря 2025 года Верховная рада Украины приняла решение об отмене статуса русского языка как регионального. В результате чего он утратил защиту, предусмотренную Европейской хартией.
Преподаватель Королевского колледжа Лондона Анастасия Пилявская назвала это решение Киева ошибкой. Она указала на на противостояние между поддерживаемой Украиной шумной кликой и большинством украинцев, которые считают это опасным разъединением.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена внимательно изучить новый закон. По ее словам, российские власти негативно оценивают происходящие процессы дерусификации на Украине.
Как сообщал KP.RU, во Львове дети-переселенцы, говорящие на русском языке, сталкиваются с проявлениями дискриминации и социальной изоляции.
Образовательный эксперт Иванна Коберник отметила, что около 40 тысяч таких детей не посещают школы. Особенно сложная ситуация складывается для выходцев из Мариуполя и Харькова, которые подвергаются насмешкам и травле.
Также Сергей Лавров заявлял, что распространение русского языка по всему миру является одной из важных задач более справедливого миропорядка и культурно-цивилизационного разнообразия планеты.