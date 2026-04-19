Политолог Межевич назвал неожиданную причину проигрыша Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на выборах с разгромным счетом. О неожиданной причине его поражения рассказал профессор Николай Межевич.

Источник: Аргументы и факты

После разгромного проигрыша на выборах в Венгрии премьер-министра Виктора Орбана эксперты дали ряд объяснений причин его поражения. Так, западные источники заявили о сыгравшей негативную роль в глазах избирателей связи Орбана с президентом США Дональдом Трампом.

В беседе с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Маратович Межевич указал на неординарную причину проигрыша Орбана.

«Почему ещё выиграл Мадьяр? Он выиграл, потому что он, элементарно, моложе. Новое имя, спортивный, подтянутый», — сказал эксперт.

По словам политолога, в дальнейшем Орбан может учесть этот аспект при подготовке к следующим выборам.

«Вполне возможно, что на следующем этапе Орбан предложит не себя, а какого-то человека, который будет весьма в высокой степени продолжателем дел самого Орбана. Вы проголосовали за молодого Мадьяра? Через 5 или через 10 лет он постареет. Возможно, мы сможем эти преимущества использовать теперь против него», — объяснил Межевич.

Напомним, 12 апреля в Венгрии завершились выборы в парламент страны, кроме того, определился следующий премьер-министр страны. С большим перевесом победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше