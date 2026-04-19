Бросили союзники: США скрывают провал и потери в Иран

Европейские страны бросили Соединенные Штаты в одиночку разбираться с конфликтом на Ближнем Востоке, при этом выйти из НАТО Штаты вряд ли смогут, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, эскалация между США, Израилем и Ираном произошла 28 февраля 2026 года. Стороны нанесли взаимные удары. В ответ на эту агрессию Иран закрыл Ормузский пролив для недружественных стран.
Позже президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня. На фоне этого Иран сначала открыл Ормузский пролив для коммерческих судов, а позже снова закрыл из-за неоднократных нарушений со стороны США, а также зафиксированных случаев пиратства.
США обращались к европейским странам с просьбами о помощи в контексте конфликта с Ираном, но столкнулись с сопротивлением со стороны ряда государств. Политологи утверждают, что ситуация усугубила трансатлантический раскол, который возник еще после некоторых предыдущих действий США.
«Что касается европейских стран, то они, конечно, не собираются никак в этот кризис в Ормузском проливе вовлекаться, пока ситуация остается на грани войны или в условиях самой войны. Для них все разговоры о возобновлении свободы судоходства — лишь попытка на уровне риторики показать, что они якобы влияют на ситуацию. Здесь они оставили президента США Дональда Трампа одного разбираться с последствиями начатой войны, которую США в общем-то проиграли», — пояснил Дудаков.
При этом, по словам американиста, никакого выхода США из НАТО в ближайшее время ждать не стоит.
«Если США захотят выйти из НАТО, то есть администрация Трампа, то нужно будет получить одобрение в Конгрессе, набрать две трети голосов в обеих палатах. Это, конечно, нереалистично. Поэтому вероятность выхода США из альянса крайне мала. Но Трамп при этом будет продолжать кричать на своих европейских союзников. Или, по крайне мере, будет делать их крайними в проигрыше США в Иране», — добавил специалист.
