Группировка «Запад» за сутки сбила 121 беспилотник ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили в воздухе 48 беспилотников самолетного типа, 61 тяжелый квадрокоптер и 12 барражирующих боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 61 тяжелый боевой квадрокоптер, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 12 барражирующих боеприпасов противника», — сказал он.
По его информации, военнослужащими также были уничтожены 4 миномета, 19 наземных робототехнических комплексов, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 2 полевых склада боеприпасов ВСУ.