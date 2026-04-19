Группировка «Запад» за сутки сбила 121 беспилотник ВСУ

Российские бойцы также ликвидировали 47 пунктов управления БПЛА противника.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили в воздухе 48 беспилотников самолетного типа, 61 тяжелый квадрокоптер и 12 барражирующих боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 61 тяжелый боевой квадрокоптер, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 12 барражирующих боеприпасов противника», — сказал он.

По его информации, военнослужащими также были уничтожены 4 миномета, 19 наземных робототехнических комплексов, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 2 полевых склада боеприпасов ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
