Бойцы «Запада» приняли участие в литургии в новом полевом храме в зоне СВО

Храм стал важной частью морально-психологического обеспечения личного состава, отметили в Минобороны России.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Запад» стали участниками первой литургии после завершения строительства полевого храма в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой Севастопольской Краснознаменной имени 60-летия образования СССР бригады группировки войск “Запад” приняли участие в первой литургии после завершения строительства и обустройства полевого подземного храма в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в храме есть все необходимое для богослужения: иконостас, подсвечники и алтарь. «Теперь в любое время суток, до или после выполнения боевых задач, военнослужащие могут зайти сюда, чтобы помолиться, причаститься, поставить свечу за товарищей или найти минуту душевного покоя», — отметили там.

В военном ведомстве подчеркнули, что храм стал важной частью морально-психологического обеспечения личного состава.