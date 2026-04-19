Группировка «Север» за сутки уничтожила 121 беспилотник ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки сбили 58 беспилотников самолетного типа, 56 тяжелых квадрокоптеров R-18 («Баба-яга») и 7 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 58 БПЛА самолетного типа, 56 тяжелых квадрокоптеров R-18, 3 единицы инженерной техники, 7 НРТК, 12 складов материальных средств и 5 складов боеприпасов противника», — сказал он.
Кроме того, по его информации, были уничтожены шесть минометов ВСУ.
