Россиян предупредили, что публикации знакомых могут помогать мошенникам

Закрытый профиль в социальной сети воспринимается как способ полностью контролировать личные данные. Человек ограничивает доступ к публикациям и предполагает, что информация остаётся внутри круга его подписчиков. Однако в цифровой среде сведения о человеке появляются не только из его аккаунта, предупредил в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Их создают также публикации других людей — друзей, родственников, коллег, предостерёг эксперт.
«В результате личные данные начинают распространяться через чужие посты. Любая публикация в социальной сети фиксирует больше информации, чем кажется на первый взгляд. Фотография, отметка профиля или геолокация сопровождаются метаданными — временем, местом и перечнем пользователей, связанных с публикацией», — подчеркнул специалист.
По его словам, когда один и тот же человек появляется в нескольких постах разных людей, алгоритмы платформ сопоставляют совпадающие параметры и объединяют сведения.
«Постепенно формируется устойчивый цифровой профиль: круг общения, регулярные маршруты и места, где человек проводит время. Фотографии с геометками особенно быстро формируют представление о повседневной жизни. Если знакомые регулярно отмечают место встречи или отдыха, по этим публикациям можно определить районы, где человек часто бывает. Эти сведения могут использоваться при мошеннических звонках», — рассказал Силаев.
Отмечается, что перед разговором злоумышленники нередко просматривают открытые страницы в социальных сетях и публикации знакомых человека.
«Найденные там детали — название учебного заведения, место работы, город или район — затем упоминаются в разговоре. Совпадение таких деталей создаёт ощущение, что собеседник действительно связан с человеком или его окружением», — пояснил аналитик.
Скриншоты переписки создают другую проблему, добавил специалист.
«Сообщение, отправленное в личном диалоге, рассчитано на конкретных участников разговора. После публикации в открытом доступе текст уже фактически воспринимается как публичное высказывание, при этом отдельные фразы без полного контекста могут изменить смысл всей переписки и повлиять на репутацию человека. Цифровые платформы долго сохраняют копии таких публикаций, поэтому информация продолжает распространяться даже после удаления оригинального поста», — разъяснил эксперт.
По его словам, через чужие публикации в открытом доступе могут оказаться и контактные данные.
«Например, знакомый размещает в социальной сети объявление о поиске мастера или продаже вещей и указывает номер телефона другого человека для связи. После публикации номер виден всем пользователям, которые читают этот пост. В дальнейшем такой контакт может попасть в базы массовых рассылок, которые формируются из открыто размещённых номеров и используются для рекламных сообщений и мошеннических звонков», — предостерёг собеседник RT.
Распространение личных данных заметно сокращается, если внутри круга общения действует простое правило: перед отметкой профиля, публикацией фотографии, номера телефона или фрагмента переписки необходимо согласовать это с человеком, к которому относится информация, заключил он.
