Заслуженная артистка ДНР Наталья Качура выступила перед группировкой «Центр»

В концерте также приняли участие фронтовые артисты Сергей Войтенко и солистка Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Елена Лупушор.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Певица, заслуженная артистка ДНР Наталья Качура вместе с артистами Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила перед военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

«Артисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО совместно с заслуженной артисткой Донецкой Народной Республики Натальей Качурой выступили с концертом для военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск “Центр” в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ходе концерта артисты исполнили известные патриотические произведения и современные музыкальные композиции. Как отметили в ведомстве, особое настроение концерту придали музыканты ансамбля, исполнившие современные композиции на скрипке и аккордеоне.

Также для бойцов выступили фронтовые артисты — Сергей Войтенко и солистка ансамбля Елена Лупушор.

«Военнослужащие тепло встречали каждый музыкальный номер, поддерживая артистов аплодисментами. Концерт стал для бойцов возможностью на несколько часов отвлечься от боевых будней и зарядиться положительными эмоциями», — подчеркнули в министерстве.