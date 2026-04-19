Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГБ Белоруссии начнет охоту на Зеленского: главная новость СВО 19 апреля

Зеленский начал угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением, как это произошло с Мадуро. зачем украинский политик провоцирует белорусского лидера и какой будет его расплата, рассказал политолог Василий Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

В своих соцсетях Зеленский опубликовал угрозы похищением по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Украинский политик заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины и официальном предупреждении Минска о готовности Киева «защищаться».

Комментируя aif.ru главную новость СВО от 19 апреля, член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил причины причиной нападок Зеленского на белорусского лидера и рассказал, каким будет ответ Белоруссии.

«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.

Вакаров обратил внимание на то, что Зеленский уже ранее угрожал похищением по схеме Мадуро. Политик объяснил, что заявление украинского политика — это провокация, рассчитанная на публику из числа граждан Украины.

При этом собеседник издания уточнил, что Зеленский очень рискует и может доиграться.

«Зеленский провоцирует самого Александра Лукашенко и КГБ Белоруссии. Если белорусский президент даст команду КГБ, ни могут выкрасть Зеленского и привезти его на территорию Белоруссии. Я очень серьёзно отношусь к деятельности комитета госбезопасности Белоруссии и знаю их реальные возможности. То есть, итог вполне может быть таким, что Зеленский может доиграться. КГБ Белоруссии сам выкрадет украинского политика», — резюмировал Вакаров.

