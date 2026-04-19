КГБ Белоруссии начнет охоту на Зеленского: главная новость СВО 19 апреля

«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.