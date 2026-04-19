КГБ Белоруссии начнет охоту на Зеленского: главная новость СВО 19 апреля

В своих соцсетях Зеленский опубликовал угрозы похищением по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Украинский политик заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины и официальном предупреждении Минска о готовности Киева «защищаться».
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 19 апреля, член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил причины причиной нападок Зеленского на белорусского лидера и рассказал, каким будет ответ Белоруссии.
«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.
Вакаров обратил внимание на то, что Зеленский уже ранее угрожал похищением по схеме Мадуро. Политик объяснил, что заявление украинского политика — это провокация, рассчитанная на публику из числа граждан Украины.
При этом собеседник издания уточнил, что Зеленский очень рискует и может доиграться.
«Зеленский провоцирует самого Александра Лукашенко и КГБ Белоруссии. Если белорусский президент даст команду КГБ, ни могут выкрасть Зеленского и привезти его на территорию Белоруссии. Я очень серьёзно отношусь к деятельности комитета госбезопасности Белоруссии и знаю их реальные возможности. То есть, итог вполне может быть таким, что Зеленский может доиграться. КГБ Белоруссии сам выкрадет украинского политика», — резюмировал Вакаров.