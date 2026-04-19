Макрон подставил Мелони: раскрыты детали скандала на переговорах по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил личные границы премьер-министра Италии Джорджии Мелони, набросившись на нее с поцелуями и объятиями во время встречи в Париже, сообщила aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Напомним, встреча Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за излишне теплого приема со стороны французского президента.
На опубликованных кадрах видно, как Макрон бросается с объятиями к вышедшей из автомобиля Мелони. Французский президент поцеловал гостью в обе щеки, а затем заключил ее в объятия и долго не отпускал.
Мелони попыталась отстраниться, но Макрон продолжал держать ее, а затем, уже во время подъема по лестнице, начал поглаживать гостью по спине.
«На видео встречи хорошо видно, что чрезмерно теплое приветствие господина Макрона вызвало видимое замешательство у итальянского премьер-министра — скорее всего, из-за нарушения личных границ. При этом важно понимать, что традиция приветственного поцелуя в щеку широко распространена во Франции. Однако ее применение в рамках государственного протокола скорее ограничено. Чтобы подобное приветствие было хорошо воспринято со стороны, важно, чтобы собеседники были давними близкими союзниками, встреча была неформальной, а само приветствие должно быть взаимным и ожидаемым, по возможности — не под прицелом камер. В данном случае получилось почти все наоборот», — отметила Баранова.
Эксперт подчеркнула, что поведение Макрона со стороны выглядело как демонстрация доминирующей позиции.
«Согласно правилам, хозяин встречи (в данном случае президент Франции) задает тон приветствию. Однако при этом он обязан учитывать комфорт гостя, особенно в вопросах дистанции. Может сложиться ощущение, что такие крепкие объятия со стороны господина Макрона демонстрируют его доминирующую позицию, что ставит в не самое выгодное положение его визави. В данном случае классическое рукопожатие стало бы гораздо более приемлемой формой приветствия», — добавила протоколист.
