Макрон подставил Мелони: раскрыты детали скандала на переговорах по Ирану

«На видео встречи хорошо видно, что чрезмерно теплое приветствие господина Макрона вызвало видимое замешательство у итальянского премьер-министра — скорее всего, из-за нарушения личных границ. При этом важно понимать, что традиция приветственного поцелуя в щеку широко распространена во Франции. Однако ее применение в рамках государственного протокола скорее ограничено. Чтобы подобное приветствие было хорошо воспринято со стороны, важно, чтобы собеседники были давними близкими союзниками, встреча была неформальной, а само приветствие должно быть взаимным и ожидаемым, по возможности — не под прицелом камер. В данном случае получилось почти все наоборот», — отметила Баранова.