Галибаф: США должны заслужить доверие народа Ирана для заключения сделки

Соединённые Штаты должны заслужить доверие народа Ирана для заключения сделки, заявил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«В целом, мы добились прогресса в переговорах, но есть много пробелов и некоторые фундаментальные моменты остаются. Соединённые Штаты должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять американцы», — цитирует политика агентство Tasnim.

По словам Галибафа, США должны отказаться от односторонних действий и духа навязывания в своём подходе к переговорам.

Также он подчеркнул, что исламская республика не доверяет Израилю и США и готова в любой момент возобновить боевые действия.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее заявил, что ВМС исламской республики «готовы вновь нанести горькое поражение» своим противникам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
