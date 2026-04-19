В Словакии заявили, что Братислава может блокировать принятие Украины в ЕС

Словацкие власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если будут усиливаться конфликты Киева с Братиславой в сфере энергетики и военной помощи, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Украина не рискует “автоматически потерять поддержку ЕС”, однако может столкнуться с конкретными проблемами со Словакией, если конфликты (например, в энергетике, транзите, военной помощи) будут усиливаться. В конечном итоге Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС», — сказал заместитель председателя законодательного органа.
По его словам, эти вопросы являются «чувствительными темами» для Братиславы и могут привести к напряженности с Киевом. Гашпар отметил, что Словакия не против вступления любой страны в Евросоюз, но для этого кандидат в члены объединения должен выполнить все требования и быть полностью готовым во всех сферах.
Парламентарий подчеркнул, что Украина не соответствует даже базовым критериям. Он обратил внимание, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо долгое время занимает «более критическую позицию» по отношению к Украине, чем предыдущие правительства республики.
Напомним, 16 апреля словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар заявил, что Братислава будет блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, пока не получит гарантии восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на то, что Владимир Зеленский продолжит распространять недостоверную информацию о якобы имеющихся повреждениях на нефтепроводе «Дружба», транзит по которому был прекращён в январе 2026 года.