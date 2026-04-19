США выйдут из войны по сценарию Обамы: главная новость об Иране 19 апреля

Соединенные Штаты отчаянно ищут выход из конфликта на Ближнем Востоке после провальной тактики, в рамках которой пытались погрузить Иран в энергетический кризис, но пострадали сами.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru рассказал, с какими условиями для сторон может закончиться конфликт и смогут ли Соединенные Штаты выйти из НАТО из-за отказа от помощи с Ираном.
«США отчаянно ищут стратегию выхода из конфликта, но договориться с Ираном хотят с позиции силы. Вряд ли это получится. В конечном итоге, скорее всего, мы увидим подписание сделки в духе той, которую заключил Барак Обама с Ираном, то есть иранская сторона разблокирует Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций и возвращение замороженных активов. Примерно так же будет решаться вопрос и по ядерной программе Ирана», — отметил эксперт Дудаков.
Сделка Обамы, о которой упомянул эксперт, была заключена в 2015 году. Суть соглашения заключалась в том, что Иран может заниматься развитием мирной ядерной программы, но не создавать ядерное оружие. С Тегерана пообещали снять международные санкции.
В свою очередь, Иран взял на себя обязательства минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98%.
Однако в конфликте на Ближнем Востоке есть и третья сторона, которая всячески пытается показать свое участие в решении проблемы, однако продолжает лишь вести разговоры, не предпринимая никаких действий.
«Европейские страны не собираются никак в этот кризис в Ормузском проливе вовлекаться, пока ситуация остается на грани войны или в условиях самой войны. Для них все разговоры о возобновлении свободы судоходства — лишь попытка на уровне риторики показать, что они якобы влияют на ситуацию. Здесь они оставили президента США Дональда Трампа одного разбираться с последствиями начатой войны, которую США в общем-то проиграли», — пояснил Дудаков.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки. Еще в марте он призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить на Ближний Восток военные корабли, но многие отказались. В начале апреля он еще раз сообщил, что США могут выйти из НАТО, если не получат помощь с Ираном.
По словам американиста, никакого выхода США из НАТО в ближайшее время ждать не стоит.
«Если США захотят выйти из НАТО, то есть администрация Трампа, то нужно будет получить одобрение в Конгрессе, набрать две трети голосов в обеих палатах. Это, конечно, нереалистично. Поэтому вероятность выхода США из альянса крайне мала. Но Трамп при этом будет продолжать кричать на своих европейских союзников. Или, по крайне мере, будет делать их крайними в проигрыше США в Иране», — добавил специалист.
Ранее Трамп рассказал, как проходят переговоры с Ираном.