Сальдо: ВСУ уничтожили школы и детсады в херсонских Алёшках

Нанося регулярные удары по гражданской инфраструктуре в херсонском прифронтовом городе Алёшки, ВСУ уже фактически уничтожили все школы и детские сады, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице», — сказал глава региона.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, жизнь в городе продолжается.

«Мы находим способы доставки туда продовольствия. Вода там есть. Мы также находим способы и возможности доставки туда горюче-смазочных материалов. Бросать людей мы не собираемся», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо назвал город Алёшки «пятном на глазу» киевского режима.

Также он обвинил Владимира Зеленского в решении взять курс на эскалацию конфликта и имитации переговоров с Россией.