Загнан в угол: стала известна причина угроз Зеленского Лукашенко

Похищением по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро пригрозил Зеленский президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, что стало причиной нападок Зеленского на белорусского лидера.
«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.
Вакаров подчеркнул, что Зеленский уже ранее угрожал похищением по схеме Мадуро. По его словам, это провокация, рассчитанная на публику из числа граждан Украины.
«Во-первых, он это не первый раз делает. Он как-то намекал Трампу, что хорошо с Мадуро поступили, и предлагал еще кого-то также украсть, Путина, потом Лукашенко. То есть, это не угрозы. Это поведение человека, который загнан в угол, у него все плохо, и он начинает провокацию для людей, для так называемого “внутреннего потребления”», — резюмировал политолог Вакаров.