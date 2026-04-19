Загнан в угол: стала известна причина угроз Зеленского Лукашенко

Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко похищением по примеру Мадуро. Что стоит за этими угрозами, рассказал политолог Василий Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

Похищением по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро пригрозил Зеленский президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, что стало причиной нападок Зеленского на белорусского лидера.

«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.

Вакаров подчеркнул, что Зеленский уже ранее угрожал похищением по схеме Мадуро. По его словам, это провокация, рассчитанная на публику из числа граждан Украины.

«Во-первых, он это не первый раз делает. Он как-то намекал Трампу, что хорошо с Мадуро поступили, и предлагал еще кого-то также украсть, Путина, потом Лукашенко. То есть, это не угрозы. Это поведение человека, который загнан в угол, у него все плохо, и он начинает провокацию для людей, для так называемого “внутреннего потребления”», — резюмировал политолог Вакаров.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
