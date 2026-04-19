Не уйдет в тень: раскрыто, что ждет Орбана после проигрыша

Виктор Орбан продолжит заниматься политикой после проигрыша на выборах в Венгрии, отметил в беседе с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.
«Орбан, конечно, проиграл с разгромным счётом. Но у него сторонников, если брать количество проголосовавших, больше, чем население Литвы и Латвии вместе взятое. То есть сказать ему, дяденька, все закончилось, а теперь пенсия, нельзя, для этого нет ни малейших оснований», — сказал эксперт.
Межевич обратил внимание на то, что Орбан является лидером крупнейшей оппозиционной фракции.
«Он один из людей, которые являются гуру общественных мнений. Если сравнивать с российскими политиками, то можно привести в качестве примера Геннадия Зюганова. Он в 1996 году проиграл выборы, но и сегодня остаётся одним из ведущих политиков, представляющим левый фланг российской политической системы. Орбан — это не тот случай, когда ушедший покидает политику и преподаёт что-нибудь в университете», — отметил он.
По словам политолога, Орбан может заняться подготовкой преемника, который примет участие в следующих выборах.
«Я бы не исключал версию, что Орбан будет готовить преемника. Это вполне логично, когда политик такого уровня, а это уровень весьма и весьма высокий, отходит в тень, то он конечно старается найти себе замену», — добавил Межевич.
Напомним, 12 апреля по результатам выборов в Венгрии Орбан и его партия проиграли оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.