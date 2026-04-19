Политолог Межевич: Мадьяр будет «доить» Брюссель

Петера Мадьяра, лидера оппозиционной партия «Тиса», выигравшей выборы в Венгрии, Брюссель считает меньшим из зол, отметил в разговоре с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. При этом сам Мадьяр, по его словам, воспринимает Брюссель в качестве дойной коровы.
«Мадьяр — это правоконсервативный популист, который в Брюсселе выглядит как наименьшее из двух зол. Сам Мадьяр видит Брюссель, вероятнее всего, как хорошая хозяйка видит свою корову. Пока корова доится, её доят. А когда она не доится, от неё избавляются. Это очень напоминает польский курс. Там тоже сидят весёлые прагматики, которые к Брюсселю относятся именно таким образом: денег даёт, так хорошо, денег не даёт — простите, сеанс окончен, если вам продлевать не на что. Они, конечно, этого никогда не скажут, но, по сути, они к Брюсселю так относятся», — сказал эксперт.
