Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Межевич: Мадьяр будет «доить» Брюссель

По результатам выборов в Венгрии с большим перевесом выиграла оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. Каким будут его отношения с Брюсселем, рассказал профессор Николай Межевич.

Источник: Аргументы и факты

Петера Мадьяра, лидера оппозиционной партия «Тиса», выигравшей выборы в Венгрии, Брюссель считает меньшим из зол, отметил в разговоре с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. При этом сам Мадьяр, по его словам, воспринимает Брюссель в качестве дойной коровы.

«Мадьяр — это правоконсервативный популист, который в Брюсселе выглядит как наименьшее из двух зол. Сам Мадьяр видит Брюссель, вероятнее всего, как хорошая хозяйка видит свою корову. Пока корова доится, её доят. А когда она не доится, от неё избавляются. Это очень напоминает польский курс. Там тоже сидят весёлые прагматики, которые к Брюсселю относятся именно таким образом: денег даёт, так хорошо, денег не даёт — простите, сеанс окончен, если вам продлевать не на что. Они, конечно, этого никогда не скажут, но, по сути, они к Брюсселю так относятся», — сказал эксперт.

Ранее Межевич назвал неординарную причину выигрыша Мадьяра и объяснил, чем займется Виктор Орбан.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше