Удавка Ирана: США не могут выйти из войны и из пролива без страшных потерь

Соединенные Штаты дипломатическими маневрами в отношении Ирана пытаются приблизить Исламскую Республику к обострению экономических проблем, однако пока ситуация усугубляется только на Западе.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru раскрыл возможные сценарии развития событий на Ближнем Востоке. Пока ясно одно: то, что задумывалось как операция по удушению иранской экономики, обернулось болезненным ударом по кошелькам самих американцев.
Напомним, на фоне прекращения огня между Ираном и США до 22 апреля страны продолжают маневрировать относительно решений по разблокировке Ормузского пролива. Стороны поочередно сообщают о контроле или намерении взять под контроль водную коммуникацию — стратегическую артерию, через которую проходит до 20% мировой нефти.
Зигзаги Ормуза: пролив то открывают, то снова закрывают.
17 апреля Иран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов после достижения перемирия между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Трамп в ответ поблагодарил Тегеран и даже назвал Ормузский пролив «Иранским» — жест, который многие сочли неожиданным и даже унизительным для Вашингтона. При этом США отказались снимать блокаду с иранских портов, сохранив давление.
Однако передышка длилась недолго. В первой половине дня 18 апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль‑Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Иран восстановил строгий военный контроль над проливом из‑за нарушений со стороны США и случаев пиратства, маскирующихся под блокаду. Тегеран дал понять: любые попытки обмануть его будут пресекаться жёстко.
Переговорный процесс: обе стороны давят, но никто не уступает.
«Обе стороны сейчас оказывают публичное и непубличное давление друг на друга в рамках переговорного процесса, который мы сейчас наблюдаем между США и Ираном. Очевидно, что Иран ранее пошел на временное открытие Ормузского пролива в обмен на то, что Соединенные Штаты надавили на Израиль и заставили его пойти на десятидневное перемирие в Ливане. США половину своих обещаний выполнили, половину — не выполнили. Теперь иранцы все откатывают назад. Ситуация, безусловно, остается сложной», — пояснил Дудаков.
Политолог подчеркнул, что блокадой пролива Соединенные Штаты расписались в своей неспособности разблокировать его силой. Военная мощь, которая десятилетиями внушала страх, оказалась бессильна перед решимостью Тегерана.
Цены взлетели: энергокризис ударил по самим американцам.
«США приходится просто делать симметричные действия и бить уже по нефтяному экспорту из Ирана в другие страны. Они надеются на то, что у Ирана экономические проблемы обострятся быстрее, чем у США и Запада в целом. Однако, как мы видим сейчас, энергокризис расширяется именно на Запад. Цены на топливо с начала войны с Ираном в США сильно подскочили, например, на бензин — на 50%, на дизель и авиационный керосин — в 2 раза. Это привело к резкому скачку инфляции и ударило по рейтингам действующей власти», — добавил эксперт Дудаков.
Американский избиратель, который голосует кошельком, уже начинает задавать неудобные вопросы власти.
Конец войны: сценарий по образцу Обамы.
Война Соединенных Штатов с Ираном может закончиться сделкой по примеру той, которую заключил бывший американский президент Барак Обама в 2015 году, отметил Дудаков.
«Сейчас Соединенные Штаты отчаянно ищут стратегию выхода из конфликта на Ближнем Востоке, но договориться с Ираном они хотят с позиции силы. К слову, вряд ли это получится. В конечном итоге, скорее всего, мы увидим подписание сделки в духе той, которую заключил Барак Обама с Ираном, то есть последний разблокирует Ормузский пролив в обмен на смягчение санкций и возвращение Ирану замороженных активов. Примерно так же будет решаться вопрос и по поводу ядерной программы Исламской Республики», — отметил эксперт Дудаков.
Напомним, сделка Обамы была заключена в 2015 году. Согласно документу, Иран может заниматься развитием мирной ядерной программы, но не может создавать ядерное оружие.
В обмен на отмену международных санкций Тегеран взял на себя обязательство минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98%. Сейчас, спустя годы и после выхода США из сделки при Трампе, всё возвращается на круги своя.
Европа бросила: трансатлантический раскол углубляется.
Эскалация между США, Израилем и Ираном произошла 28 февраля 2026 года. Стороны нанесли взаимные удары. В ответ на эту агрессию Иран закрыл Ормузский пролив для недружественных стран. США обратились к европейским союзникам за помощью, но столкнулись с холодным отказом.
«Что касается европейских стран, то они, конечно, не собираются никак в этот кризис в Ормузском проливе вовлекаться, пока ситуация остается на грани войны или в условиях самой войны. Для них все разговоры о возобновлении свободы судоходства — лишь попытка на уровне риторики показать, что они якобы влияют на ситуацию. Здесь они оставили президента США Дональда Трампа одного разбираться с последствиями начатой войны, которую США в общем-то проиграли», — пояснил Дудаков.
Европейские страны бросили Соединенные Штаты в одиночку разбираться с конфликтом на Ближнем Востоке. Германия, Франция и Великобритания, которые ещё недавно клялись в верности трансатлантическому партнёрству, предпочли отсидеться в стороне. Каждый сам за себя — этот принцип сейчас работает как никогда.
НАТО: Трамп будет кричать, но альянс не покинет.
При этом, по словам американиста, никакого выхода США из НАТО в ближайшее время ждать не стоит. Сколько бы Трамп ни возмущался, юридически разорвать отношения с альянсом практически невозможно.
«Если США захотят выйти из НАТО, то есть администрация Трампа, то нужно будет получить одобрение в Конгрессе, набрать две трети голосов в обеих палатах. Это, конечно, нереалистично. Поэтому вероятность выхода США из альянса крайне мала. Но Трамп при этом будет продолжать кричать на своих европейских союзников. Или, по крайней мере, будет делать их крайними в проигрыше США в Иране», — добавил специалист.
Итог: Вашингтон загнал сам себя в угол.
Ситуация вокруг Ормузского пролива — это зеркало, в котором отражаются все просчёты американской администрации. Война с Ираном, затеянная с подачи Израиля, обернулась для США экономическими проблемами, дипломатической изоляцией в Европе и падением рейтингов внутри страны.
Иран не сломлен, пролив под его контролем, а Вашингтон вынужден возвращаться к сделке Обамы, которую Трамп когда-то разорвал.