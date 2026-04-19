Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: шутка Фицо про Россию вывела из себя ЕС

Berliner Zeitung: шутка Фицо про русских и шнурки вызвала резонанс в ЕС.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию вызвало широкий резонанс в Европе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там (в Европе. — Прим. ред.) особенно широкий резонанс: “Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки”», — говорится в материале.

Как считает издание, Фицо таким образом раскритиковал предположение о возможности поставить Россию на колени под давлением экономического и военного давления, что не понравилось Евросоюзу.

«Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план», — говорится в материале.

В четверг Фицо, комментируя попытки ЕС ослабить Россию и «поставить на колени», назвал такую стратегию плохой и неработающей и заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.

В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше