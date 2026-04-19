Наследник Орбана: какие отношения будут у России и Венгрии при Мадьяре

Проигравший выборы в Венгрии Виктор Орбан открыто симпатизировал России. Как изменятся отношения между странами после прихода к власти оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, aif.ru рассказал президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.
«Изменения уже есть. Значительная часть нашей политики — это украинское направление. И мы видим, что Мадьяр фактически изменил политику Венгрии на украинском направлении. Он снял вето своей страны. Брюссель будет финансировать Украину. другое дело, что это ни к чему не приведёт. Это как хорошая кислородная подушка, когда уже дышать нечем, поможет на какое-то время», — отметил он.
Межевич обратил внимание на то, что, как будут в дальнейшем развиваться взаимоотношения РФ и Венгрии, сейчас дать прогноз сложно.
«Сейчас очень сложно все прогнозировать. Если Украину будет ожидать не медленное поражение, а разгром, то, вероятно, и позиция Мадьяра изменится. Он, так сказать, проявит больший энтузиазм в развитии отношений с Россией. То есть, все будет зависеть не только от венгерского политика, но и от нас, в какой степени мы себя покажем эффективными на международной арене», — объяснил политолог.
