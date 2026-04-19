Выкрадут Зеленского: КГБ Белоруссии ответит на угрозы Лукашенко

Зеленский, вернувшись после поездки в Европу, начал угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Украинский политик заявил, то белорусского лидера могут выкрасть, как это произошло с с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил aif.ru, как может ответить на эти заявления Белоруссия.
«Зеленский провоцирует самого Александра Лукашенко и КГБ Белоруссии. Если белорусский президент даст команду КГБ, ни могут выкрасть Зеленского и привезти его на территорию Белоруссии. Будет смешно и интересно нам посмотреть, что будет говорить Зеленский, если это произойдет», — сказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что у белорусского КГБ есть реальные возможности выполнить подобное распоряжение.
«Я очень серьёзно отношусь к деятельности комитета госбезопасности Белоруссии и знаю их реальные возможности. То есть, итог вполне может быть таким, что Зеленский может доиграться. КГБ Белоруссии сам выкрадет украинского политика», — резюмировал Вакаров.