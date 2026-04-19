Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье

Автобус с гражданами КНР мог попасть в ДТП в Забайкалье из-за непогоды.

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Автобус с гражданами КНР, предположительно, попал в ДТП в Забайкалье из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Александр Осипов.

«Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся», — написал Осипов в своём Тelegram-канале, напомнив, что в регионе действует циклон: обильные осадки, понижение температуры, местами гололедица.

«Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Несмотря на значительную удаленность, их оперативно привезли в центральные районные больницы Краснокаменского, Борзинского и Забайкальского округов. Одиннадцать человек проходят лечение … Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.

Автобус, где находились около 40 человек — граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщили РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело — о нарушении правил дорожного движения. Водителя задержали.