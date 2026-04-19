Названа возможная причина ДТП с автобусом в Забайкалье

Автобус, где находились около 40 человек — граждане Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкальском крае в субботу в 14.40 (08.40 мск). В ДТП два человека погибли, 14 госпитализировали. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре сообщили РИА Новости, что после аварии УМВД возбудило второе уголовное дело — о нарушении правил дорожного движения. Водителя задержали.