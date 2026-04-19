Скандал в Париже: Макрон и Мелони шокировали всех на переговорах по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон застал врасплох премьер-министра Италии Джорджию Мелони слишком крепкими объятиями.
То, что должно было стать рядовой дипломатической встречей, превратилось в неловкий спектакль, который теперь обсуждают по обе стороны Атлантики.
Политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов и протоколист Татьяна Баранова рассказали aif.ru, что не так с приветствием Макрона.
Напомним, встреча Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за излишне теплого приема со стороны французского президента. Одной из тем встречи была разблокировка Ормузского пролива — вопрос серьёзный, требующий холодного расчёта, а не горячих объятий. Но Макрон, как оказалось, решил совместить политику с театром.
Объятия, от которых хочется бежать: хроника неловкости.
На опубликованных кадрах видно, как Макрон бросается с объятиями к вышедшей из автомобиля Мелони. Французский президент поцеловал гостью в обе щеки, а затем заключил ее в объятия и долго не отпускал. Мелони попыталась отстраниться, но Макрон продолжал держать ее, а затем, уже во время подъема по лестнице, начал поглаживать гостью по спине.
Итальянский премьер, известная своим жёстким и сдержанным стилем, явно не была готова к такому уровню фамильярности. Её тело напряглось, руки остались прижатыми к бокам, а на лице застыло выражение вежливой, но очень холодной терпимости. Макрон же, напротив, выглядел так, будто встречает лучшего друга после десятилетней разлуки.
По информации BFM, на встрече Мелони и Макрона в Париже корреспондент телеканала во время прямой трансляции потерял дар речи. Французский журналист, привыкший к сдержанным протокольным мероприятиям, явно не ожидал увидеть такую сцену в прямом эфире. А итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное.
Профайлер о случившемся: «Макрон действует в своём стиле».
«Момент, действительно, неловкий для Мелони, но это краткая профессионально скрытая заминка, а не глубинный личный дискомфорт. Макрон же действует в своём привычном стиле: демонстративно тёплое, чуть чрезмерное объятие и поцелуй как политический сигнал “дружбы” и одновременно способ доминировать в кадре, задавая формат контакта и перетягивая внимание на себя. Ее жёсткий корпус, сдержанные руки и задержка с улыбкой показывают, что физическая близость застала её врасплох, но высокий уровень самоконтроля позволил быстро уйти в стандартную дипломатическую маску и не превращать эпизод в открытую конфронтацию», — пояснил эксперт Панкратов.
Профайлер отметил, что Макрон, вероятно, даже не осознал, насколько некомфортно было итальянскому премьеру. Для него такая жестикуляция — часть имиджа: он всегда позиционировал себя как «президент-актёр», человек, который умеет расположить к себе любого.
Но Мелони — не первый номер в его спектакле. Она — глава правительства другой страны, и её личные границы заслуживают уважения.
Эксперт по этикету: «Нарушение личных границ».
Макрон нарушил личные границы Мелони, набросившись на нее с поцелуями и объятиями во время встречи в Париже, добавила Баранова.
«На видео встречи хорошо видно, что чрезмерно теплое приветствие господина Макрона вызвало видимое замешательство у итальянского премьер-министра — скорее всего, из-за нарушения личных границ. При этом важно понимать, что традиция приветственного поцелуя в щеку широко распространена во Франции. Однако ее применение в рамках государственного протокола скорее ограничено. Чтобы подобное приветствие было хорошо воспринято со стороны, важно, чтобы собеседники были давними близкими союзниками, встреча была неформальной, а само приветствие должно быть взаимным и ожидаемым, по возможности — не под прицелом камер. В данном случае получилось почти все наоборот», — отметила Баранова.
Эксперт подчеркнула, что поведение Макрона со стороны выглядело как демонстрация доминирующей позиции. В дипломатическом протоколе есть негласное правило: хозяин задаёт тон, но гость должен чувствовать себя комфортно. В Париже в этот вечер комфорт был только у одного человека.
«Согласно правилам, хозяин встречи (в данном случае президент Франции) задает тон приветствию. Однако при этом он обязан учитывать комфорт гостя, особенно в вопросах дистанции. Может сложиться ощущение, что такие крепкие объятия со стороны господина Макрона демонстрируют его доминирующую позицию, что ставит в не самое выгодное положение его визави. В данном случае классическое рукопожатие стало бы гораздо более приемлемой формой приветствия», — добавила протоколист.
История отношений: холодные взгляды и идеологические войны.
Примечательно, что это далеко не единственный неловкий момент между Макроном и Мелони. До апреля 2026 года их было еще минимум три.
На саммите G7 в Италии в июне 2024 года разгорелся спор из-за текста финального заявления: Мелони настояла на смягчении формулировок про «безопасный и легальный аборт». Макрон публично упрекнул ее, за что получил ледяной взгляд и скупое рукопожатие.
В том же году после одного из споров Макрон при встрече поздоровался с Мелони рукопожатием и поцелуем в руку. Премьер Италии, по отзывам наблюдателей, выглядела недовольной и слегка отстранённой. Этот жест многие сочли слишком «старомодно-французским» и неуместным в их напряжённых отношениях.
Еще один неприятный инцидент произошел на саммите G7 в 2025 году. Перед началом мероприятия Макрон наклонился к Мелони и что-то прошептал ей на ухо. В ответ она закатила глаза, сделала удивлённо-раздражённое лицо и слегка отстранилась.
Итог: дипломатия или театр абсурда?
Парижская встреча Макрона и Мелони стала ещё одной главой в их непростых отношениях. Французский президент, вероятно, хотел показать тепло и расположение, но получилось навязчиво и неловко. Итальянский премьер, оказавшись в заложниках чужих объятий, продемонстрировала чудеса самоконтроля — но зрители всё равно заметили её дискомфорт.
В дипломатии, как и в жизни, важно не только что ты делаешь, но и как. А Макрон, судя по всему, до сих пор не выучил это простое правило.