Эксперт Зайков: оформить маткапитал на себя может отец ребёнка

Отец может оформить маткапитал на себя, если мать лишена родительских прав или объявлена умершей, а также если отец является единственным усыновителем ребёнка.
Об этом рассказал эксперт Президентской академии Сергей Зайков.
«Например, если отец является единственным усыновителем ребёнка, если мать умерла или объявлена умершей, если лишена родительских прав или совершила преступление против ребёнка, или если право матери на маткапитал прекращено по другим основаниям, установленным законом», — цитирует эксперта ТАСС.
При этом он отметил, что в случае развода маткапитал оформляется на мать ребёнка, даже если ребёнок проживает у отца.
В пресс-службе Социального фонда ранее сообщили, что выплаты по маткапиталу в России выросли на 39,4 млрд рублей с начала 2026 года.
Экономист Юлия Финогенова между тем рассказала, как в 2026 году можно потратить маткапитал.