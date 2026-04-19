Священник провел первую литургию в подземном храме «Запада» в зоне СВО

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Священник Алексей Бурцев провел первую литургию в полевом подземном храме группировки войск «Запад» в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” приняли участие в первой литургии после завершения строительства и обустройства полевого подземного храма в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, духовный наставник бригады священник Бурцев провел его освящение и теперь у подразделения появилось свое святое место, надежно укрытое от обстрелов.

«Теперь в любое время суток, до или после выполнения боевых задач, военнослужащие могут зайти сюда, чтобы помолиться, причаститься, поставить свечу за товарищей или найти минуту душевного покоя», — подытожили в ведомстве.