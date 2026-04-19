Названы два механизма, которые помогут решить проблему с парковкой у дома

Если придомовая территория уже сформирована и полностью используется, жильцы не могут просто добавить новые парковочные места своим решением.
Как объяснил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский, общее собрание собственников вправе определить порядок использования уже имеющейся территории, но не может выйти за пределы земельного участка дома и не может игнорировать требования безопасности, в том числе к проездам для спецтехники.
«Поэтому в такой ситуации есть два основных механизма. Первый — навести порядок на уже существующей парковке: утвердить понятную схему пользования, разметку, порядок доступа и правила использования мест. Второй — обращаться в орган местного самоуправления, если речь идёт о возможности обустроить дополнительные парковочные карманы или изменить организацию движения уже на соседней муниципальной территории», — посоветовал собеседник RT.
Если же автомобили ставят с нарушениями, перекрывают проезды, мешают проходу или проезду экстренных служб, это уже вопрос не только комфорта, но и безопасности, подчеркнул парламентарий.
«В таких случаях нужно обращаться в ГИБДД, управляющую организацию, а при необходимости — в муниципальный контроль или надзорные органы. По сути, если земля вокруг дома уже исчерпана, решить проблему только силами жильцов невозможно. Здесь уже нужны диалог с муниципалитетом и поиск градостроительного решения по прилегающей территории», — заключил он.
