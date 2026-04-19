WSJ узнала, почему Трамп не поддержал захват острова Харк

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил против захвата американскими военными острова Харк в Иране, поскольку опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их сведениям, американского лидера заверяли в успехе операции по высадке на остров. Тем не менее хозяин Белого дома счел, что военные США окажутся легкой мишенью и понесут «недопустимо большие потери», указывает издание.
На острове Харк расположены основные нефтеналивные терминалы исламской республики. Американский лидер ранее неоднократно угрожал Тегерану захватом острова.