Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала, почему Трамп не поддержал захват острова Харк

Американский лидер опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил против захвата американскими военными острова Харк в Иране, поскольку опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американского лидера заверяли в успехе операции по высадке на остров. Тем не менее хозяин Белого дома счел, что военные США окажутся легкой мишенью и понесут «недопустимо большие потери», указывает издание.

На острове Харк расположены основные нефтеналивные терминалы исламской республики. Американский лидер ранее неоднократно угрожал Тегерану захватом острова.

