Спасатели за день поисков Усольцевых обследовали 63 километра тайги

КРАСНОЯРСК, 19 апр — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в субботу во время поиска, пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 63 километра в районе предполагаемого места пропажи семьи, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.
«Спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в сообщении.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что по заявке следователей вновь приступают к поискам пропавшей семьи, они проходят с 17 по 19 апреля. Также ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщала РИА Новости, что условия возобновления активных поисков будут оценены в мае сотрудниками различных служб.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.