WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников, когда Иран сбил истребитель США

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких часов кричал на помощников, узнав в начале апреля о сбитом над Ираном американском истребителе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их словам, глава Белого дома боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года — тогда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников — и требовал немедленно провести поисковую операцию для спасения обоих членов экипажа сбитого F-15E. Однако военным требовалось время, чтобы выработать план действий. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении.
Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Позднее американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.
5 апреля военное издание Military Watch Magazine сообщило, что операция по спасению пилотов сбитого над территорией Ирана истребителя F-15E обернулась для США беспрецедентными потерями авиатехники. По данным издания, США и Израиль потеряли в общей сложности 11 летательных аппаратов.