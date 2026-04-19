WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников, когда Иран сбил истребитель США

По их словам, глава Белого дома боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года — тогда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников — и требовал немедленно провести поисковую операцию для спасения обоих членов экипажа сбитого F-15E. Однако военным требовалось время, чтобы выработать план действий. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении.