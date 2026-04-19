WSJ: советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему реже давать СМИ спонтанные интервью, поскольку такие беседы только лишний раз демонстрируют противоречивый характер его заявлений. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, ближайшее окружение американского лидера неоднократно говорило ему о необходимости реже общаться с прессой. На некоторое время он согласился на это, но затем вернулся к прежней практике. Иногда Трамп даже подшучивал над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, объявляя ей, что поговорил с неким журналистом и сообщил ему важные новости, и добавляя, что Ливитт придется подождать и узнать их из публикации.
Трамп также регулярно «импровизирует» при публикации постов в Truth Social, пишет газета. Например, сообщение от 7 апреля с угрозой, что Иран как цивилизация может погибнуть, было его импровизацией, а не частью плана в сфере национальной безопасности, заявил газете неназванный чиновник США.