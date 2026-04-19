Россия призывала Турцию добиться от Киева гарантий недопущения атак на газопроводы

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
«…неоднократно призывали наших турецких партнёров направить чёткие отрезвляющие сигналы на этот счёт украинской стороне и потребовать от неё пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем», — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитри Песков заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Кроме того, он назвал очень опасной ситуацию с атаками против «Турецкого потока» и «Голубого потока».