Россия призывала Турцию добиться от Киева гарантий недопущения атак на газопроводы

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«…неоднократно призывали наших турецких партнёров направить чёткие отрезвляющие сигналы на этот счёт украинской стороне и потребовать от неё пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитри Песков заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Кроме того, он назвал очень опасной ситуацию с атаками против «Турецкого потока» и «Голубого потока».

