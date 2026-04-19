МИД РФ призвал страны СНГ объединить усилия в неприятии сноса памятников

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны совместно противостоять попыткам уничтожения памятников, которые увековечили подвиг советских солдат всех национальностей, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Когда мы говорим “наши памятники”, мы говорим не только наши в контексте свои, только российские, мы говорим наши памятники — общие памятники. Ведь под этими плитами покоятся граждане Советского Союза, красноармейцы, советские солдаты всех национальностей, на этих стелах высечены их имена. Мы призываем, и делаем это активно, наших партнеров и друзей в странах СНГ тоже подключаться к отстаиванию памятников», — сказала она в интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.
Захарова обратила внимание, что работа со государствами содружества по линии общественных организаций, занимающихся сохранением исторической памяти, проводится. Официальный представитель МИД пояснила, что под объединением усилий она подразумевает политическую позицию, которая отвергает уничтожение памятников.
Захарова уточнила, что Россия действует самостоятельно и ни к кому не обращается за помощью в вопросе заботы о памятниках, надгробиях, мемориальных комплексах.
«Это наш долг, святая обязанность, это огромная честь», — подчеркнула официальный представитель ведомства.
Она добавила, что, отдавая дань памяти, российская сторона действует в контексте или в отношении людей всех национальностей.
Напомним, 19 апреля 2026 года Россия впервые официально отмечает День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты.