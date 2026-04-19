Россия призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы

РИА Новости: РФ призывала Турцию добиться от Киева отказа от атак на газопроводы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва неоднократно призывала Анкару добиться от Киева гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

«С учётом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, по которой идут поставки газа в Турцию по дну Чёрного моря, неоднократно призывали наших турецких партнёров направить чёткие отрезвляющие сигналы на этот счёт украинской стороне и потребовать от неё пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу «Турецкий поток», координация ведется на регулярной основе.

«Турецкий поток»: ключевой газовый маршрут России в Южную Европу
«Турецкий поток» — один из основных экспортных газопроводов России, по которому газ поставляется в Турцию и далее в страны Южной и Центральной Европы. Проект стал частью стратегии по диверсификации маршрутов поставок и снижению зависимости от транзита через Украину. В этом материале разбираем, что представляет собой «Турецкий поток», как он устроен и какую роль играет сегодня.
