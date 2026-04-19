После Орбана: какой будет Венгрия при новом премьере Мадьяре

После разгромного проигрыша на парламентских выборах в Венгрии Виктор Орбан, правивший страной долгие годы, уступил кресло премьер-министра молодому оппозиционеру Петеру Мадьяру. Западные источники уже связали фиаско с поддержкой Трампа, но российские эксперты нашли неординарное объяснение. В беседе с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич рассказал, чем был продиктован выбор избирателей и спрогнозировал, как теперь изменятся отношения с Россией.
Секрет победы Мадьяра.
Профессор Николай Межевич указал на неординарную причину выигрыша Мадьяра.
«Почему ещё выиграл Мадьяр? Он выиграл, потому что он, элементарно, моложе. Новое имя, спортивный, подтянутый», — сказал эксперт.
Политолог отметил, в дальнейшем Орбан может учесть этот аспект при подготовке к следующим выборам.
«Вполне возможно, что на следующем этапе Орбан предложит не себя, а какого-то человека, который будет весьма в высокой степени продолжателем дел самого Орбана. Вы проголосовали за молодого Мадьяра? Через 5 или через 10 лет он постареет. Возможно, мы сможем эти преимущества использовать теперь против него», — объяснил Межевич.
«Сказать Орбану “пенсия” нельзя».
Виктор Орбан продолжит заниматься политикой после проигрыша на выборах в Венгрии, заявил профессор Николай Межевич.
«Орбан, конечно, проиграл с разгромным счётом. Но у него сторонников, если брать количество проголосовавших, больше, чем население Литвы и Латвии вместе взятое. То есть сказать ему: дяденька, все закончилось, а теперь пенсия, нельзя, для этого нет ни малейших оснований», — сказал эксперт.
Межевич обратил внимание на то, что Орбан является лидером крупнейшей оппозиционной фракции.
«Он один из людей, которые являются гуру общественных мнений. Если сравнивать с российскими политиками, то можно привести в качестве примера Геннадия Зюганова, который в 1996 году проиграл выборы, ну скажем так, проиграл, вероятно, выборы, но и сегодня остаётся одним из ведущих политиков, представляющим левый фланг российской политической системы. Орбан — это не тот случай, когда ушедший покидает политику и преподаёт там что-нибудь в университете», — отметил он.
«Я бы не исключал версию, что Орбан будет готовить преемника. Это вполне логично, когда политик такого уровня, а это уровень весьма и весьма высокий, отходит в тень, то он конечно старается найти себе замену», — добавил Межевич.
Брюссель как «дойная корова»: истинное лицо нового лидера.
Петера Мадьяра, лидера оппозиционной партии «Тиса», выигравшей выборы в Венгрии, Брюссель считает меньшим из зол, отметил профессор Николай Межевич. При этом сам Мадьяр, по его словам, видит в Брюсселе дойную корову.
«Мадьяр — это правоконсервативный популист, который в Брюсселе выглядит как наименьшее из двух зол. Сам Мадьяр видит Брюссель, вероятнее всего, как хорошая хозяйка видит свою корову. Пока корова доится, её доят. А когда она не доится, от неё избавляются. Это очень напоминает польский курс. Там тоже сидят весёлые прагматики, которые к Брюсселю относятся именно таким образом: денег даёт — так хорошо, денег не даёт — простите, сеанс окончен, если вам продлевать не на что. Они, конечно, этого никогда не скажут, но, по сути, они к Брюсселю так относятся», — сказал эксперт.
Что будет с отношениями с Россией: прогноз Межевича.
Если проигравший выборы в Венгрии Виктор Орбан открыто симпатизировал России, то Мадьяр пока демонстрирует иное отношение. Что ждет отношения между странами после прихода к власти оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, рассказал профессор Николай Межевич.
«Изменения уже есть. Значительная часть нашей политики — это украинское направление. И мы видим, что Мадьяр фактически изменил политику Венгрии на украинском направлении. Он снял вето своей страны. Брюссель будет финансировать Украину. Другое дело, что это ни к чему не приведёт. Это как хорошая кислородная подушка, когда уже дышать нечем, поможет на какое-то время», — отметил он.
По словам Межевича, сейчас сложно дать прогноз о том, как будут в дальнейшем развиваться взаимоотношения РФ и Венгрии.
«Сейчас очень сложно всё прогнозировать. Если Украину будет ожидать не медленное поражение, а разгром, то, вероятно, и позиция Мадьяра изменится. Он, так сказать, проявит больший энтузиазм в развитии отношений с Россией. То есть, всё будет зависеть не только от венгерского политика, но и от нас, в какой степени мы себя покажем эффективными на международной арене», — резюмировал политолог.