Губернатор: погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом в Забайкалье

Авария с автобусом в Забайкальском крае могла произойти из-за неблагоприятной погоды, заявил губернатор региона Александр Осипов.

«Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Осипов отметил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, несмотря на удалённость места ДТП.

«Одиннадцать человек проходят лечение. Трое из них силами медицины катастроф перевезены в Краевую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Часть иностранных граждан возвращается обратно в КНР», — добавил губернатор.

Ранее в Забайкальском крае перевернулся автобус, в котором находились около 40 пассажиров, включая китайских туристов.

Позже сообщалось, что число погибших в аварии выросло до двух.