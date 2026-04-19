На крючке у КГБ: Зеленскому предсказали страшный сценарий

Владимир Зеленский, вернувшись после неудачной поездки в Европу, где ему отказали в деньгах и членстве в ЕС, обрушил угрозы на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинский политик пригрозил белорусскому лидеру похищением по образцу Николаса Мадуро. Что стоит за этой провокацией и чем она может обернуться для самого Зеленского, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«У него всё плохо»: почему Зеленский напал на Лукашенко.
Почему Зеленский решился на угрозы в сторону Лукашенко, объяснил политолог Василий Вакаров.
«У Зеленского все плохо. Он был в Европе, просил, чтобы ему дали деньги, чтобы ему дали ракеты, беспилотники, просил о совместном производстве беспилотников и ракет, совместное производство. Самое главное, он просил, чтобы Украину в срочном порядке приняли в ЕС, предлагая Европе сделку. Со своей стороны Зеленский предложил армию, а взамен попросил деньги и технологии. Но в Европу его не взяли, ему отказал Мерц, ему отказал Сикорский. Ему сказали, что он сможет зайти в Европу через лет 10. Денег ему пообещали и не дали. Он вернулся на Украину и начал шуметь, устраивая провокацию в адрес Лукашенко», — сказал он.
Провокация для «внутреннего потребления».
«Во-первых, он это не первый раз делает. Он как-то намекал Трампу, что хорошо с Мадуро поступили, и предлагал еще кого-то также украсть, Путина, потом Лукашенко. То есть, это не угрозы. Это поведение человека, который загнан в угол, у него все плохо, и он начинает провокацию для людей, для так называемого “внутреннего потребления”», — отметил политолог.
Ответный ход: «Зеленский может доиграться».
Угрозы Зеленского выкрасть белорусского лидера Александра Лукашенко по образцу Николаса Мадуро могут обернуться против него самого. Политолог Василий Вакаров обратил внимание на то, что белорусский КГБ обладает достаточными силами, чтобы вывезти Зеленского.
«Зеленский провоцирует самого Александра Лукашенко и КГБ Белоруссии. Если белорусский президент даст команду КГБ, они могут выкрасть Зеленского и привезти его на территорию Белоруссии. Я очень серьёзно отношусь к деятельности комитета госбезопасности Белоруссии и знаю их реальные возможности. То есть, итог вполне может быть таким, что Зеленский может доиграться. КГБ Белоруссии сам выкрадет украинского политика», — резюмировал Вакаров.